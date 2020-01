Short track in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prendono il via quest’oggi gli Europei 2020 di Short track. Sull’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria), fino al 26 gennaio, la rassegna continentale dei pattini veloci animerà la scena. In casa Italia i fari saranno puntati su Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre si presentano ai nastri di partenza forti di ottimi riscontri in Coppa del Mondo. La fuoriclasse di Polaggia di Berbenno ha portato il computo dei podi in CdM a 36, essendo in quinta posizione nella graduatoria femminile all-time come top-3 in CdM negli sport invernali. Per quanto concerne invece Valcepina, la nativa di Sondalo ha raggiunto quota 18 podi in World Cup (5 vittorie, 5 secondi posti e 8 terzi posti). Statistiche di un certo rilievo se si pensa a quello che le due seppero fare nell’edizione del 2018, quando centrarono una strepitosa doppietta nella classifica generale a Dresda ... oasport

enrica_emme : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - adg2909 : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - golem9979 : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… -