‘Qui ebrei’, scritta shock sulla porta di casa di un’ex deportata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mondovì, scritta antisemita sulla porta della casa di un’ex deportata in un lager nazista. Indagano i carabinieri e gli uomini della Digos. scritta antisemita sulla porta di casa del figlio di una partigiana deportata nel 1944. Si tratta dell’abitazione nella quale Lidia Beccaria Rolfi visse fino al 1996, anno della sua morte. Fonte foto: https://www.facebook.com/aldo.rolfi.1?fref=nf Mondovì, scritta antisemita sulla porta della casa di un’ex deportata L’episodio è avvenuto a Monodvì, Cuneo. Aldo Rolfi, il figlio della donna deportata, si è trovato sulla porta di casa la scritta “Juden hier“, che nella Germania nazista veniva usata per segnalare la presenza di ebrei in una casa, in un edificio o in un negozio. Si tratta di un gesto gravissimo che non può essere archiviato come una bravata. Di seguito il post condiviso sui social da ... newsmondo

