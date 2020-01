Marcello Michisanti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Marcello Michisanti è uno dei nuovi cavalieri del trono over di 'Uomini e Donne'. Ha 68 anni. E' nato a Roma. Vive a Sacrofano, un paesino alle porte di Roma ed è un buyer di moda. Ha 5 bassotti, 3 cagnolini meticci presi in un canile e 2 gatti. Uomini e Donne, Gemma chiude con Marcello, Samuel esce con Aurora (e conosce Alessia) Marcello Michisanti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne 24 gennaio 2020 13:05. blogo

Marcello Michisanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marcello Michisanti