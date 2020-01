Maltrattamenti su bambini ad Alessandria, prime maestre indagate (Di venerdì 24 gennaio 2020) A una delle maestre già indagate si aggiunge una insegnate di sostegno. A suo carico ci sono accuse meno gravi rispetto alla collega. Il pm di Alessandria ha firmato l’avviso per la chiusura delle indagini sulle maestre autrici di numerosi Maltrattamenti. In particolare, nel mirino degli inquirenti ci sarebbero alcune aggressioni verbali ma non fisiche … L'articolo Maltrattamenti su bambini ad Alessandria, prime maestre indagate proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

