LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA: Francesca Marsaglia da podio, brutta caduta per Sofia Goggia (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SUPERGIGANTE MASCHILE DI KITZBUEHEL DALLE ORE 11.30 (24 GENNAIO) LA START-LIST DELLA Discesa 10.10 Partita la tedesca Weidle. 10.08 Dopo le prime 10 comanda la francese Miradoli, mai sul podio in carriera in Coppa del Mondo, con 0.57 su Francesca Marsaglia e 0.74 sulla svizzera Corinne Suter. Ultima Nicol Delago, che si è seduta sulla pista, salvo rialzarsi con un colpo di reni, ansia per Sofia Goggia dopo una caduta. 10.07 Brava Francesca Marsaglia, ci tira un po' su il morale. E' seconda a 0.54 da una Miradoli inavvicinabile (per ora): la francese ha pennellato i curvoni della pista Marc Girardelli. 10.05 Nicol Delago è scivolata, riuscendo con un colpo di reni a rialzarsi. E' sesta a 2″05. Aveva comunque sciato male sui curvoni, era dietro di 1″27 rispetto a Miradoli.

