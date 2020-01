LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini agli ottavi! Federer avanti 2-1 contro Millman. Djokovic ok. Tsitsipas, Osaka, S. Williams e Wozniacki fuori (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Fognini-PELLA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-MILLMAN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 13.02 SET KENIN! La statunitense non spreca l’occasione e chiude il primo parziale con il punteggio di 7-5. 13.01 Federer comincia bene il quarto set e, pur andando ai vantaggi, tiene il turno di servizio. 1-0. 12.59: Kenin scatenata! Altro break ai danni della Zhang, ora la statunitense conduce 6-5 e avrà la chance di servire per il primo set. 12.58: Iniziato il quarto set tra Federer e Millman. 12.56: La Kenin completa la rimonta tenendo il turno di servizio: ora 5-5 nel primo set tra lei e la Zhang. 12.55: SET Federer! L’Australiano sbaglia di rovescio, Re Roger chiude sul 6-4 ed è ora in vantaggio per 2 set a 1. 12.54: Millman annulla con l’ace il primo set point, ma Federer se ne ... oasport

