La Regina Elisabetta II sta male, annullato un tè (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Regina Elisabetta II sta male e annulla un appuntamento con il classico tè delle 5 della tradizione. Le condizioni di salute della sovrana inglese destano preoccupazione in patria e anche fuori dai confini del suo paese. Come sta Elisabetta? All'ultimo minuto la Regina Elisabetta ha cancellato un tè che era già in programma. Negli ultimi giorni la Regina è stata decisamente sotto stress. Prima tutta la questione del principe Andrea e poi la situazione con Harry e Meghan che hanno deciso di lasciare la corona per andare a vivere in Canada. Non deve essere stato facile per la sovrana inglese. La notizia che la Regina Elisabetta II non si è sentita bene e ha disdetto all'ultimo minuto un appuntamento al Sandringham Women's Institute per la tradizionale ora del tè getta nello sconforto il Regno Unito. I suoi sudditi sono spaventati e la notizia sta facendo in questi minuti ...

