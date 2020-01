Il significato di Niente (Resilienza 74), la canzone di Rita Pavone a Sanremo 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo 48 anni dall'ultima volta, sul palco dell'Ariston ritorna Rita Pavone, una delle grandi voci della musica italiana. La cantante, la cui partecipazione al Festival è stata annunciata il 6 gennaio, porta in gara un pezzo piuttosto significativo, dal titolo "Niente (Resilienza 74)" in cui emerge tutta la travolgente grinta dell'artista. fanpage

