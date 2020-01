Gli Pfas alterano la coagulazione del sangue, aumentando il rischio di patologie cardiovascolari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nuovo studio degli scienziati padovani sulle conseguenze sulla salute umana dell’esposizione ambientale ai composti perfluoroalchilici (Pfas): sarebbero capaci di alterare il profilo di coagulazione del sangue, aumentando il rischio di patologie cardiovascolari. In particolare, secondo la ricerca diffusa dall’Università di Padova, emerge la capacità dello Pfoa, il principale inquinante ambientale nel territorio veneto, di interferire con i meccanismi della coagulazione del sangue. In alcune zone della regione, infatti, è stato rilevato un importante inquinamento da Pfas, soprattutto nelle falde acquifere delle province di Vicenza, Padova e Verona. A diffondere i risultati del lavoro è il team di Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Luca De Toni e Andrea Di Nisio, che hanno pubblicato gli esiti ... meteoweb.eu

