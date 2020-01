Giancarlo Magalli, incidente stradale: auto distrutta, ma nessuno ferito (Di sabato 25 gennaio 2020) Brutto incidente, macchina distrutta, ma miracolosamente nessun ferito. Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, nel pomeriggio del 24 gennaio si trovava a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia bis, a Roma, prima dell’uscita per Formello. Come riporta Il tempo, la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. Coinvolto nell’incidente anche un Suv con una famiglia a bordo. Per fortuna rimasta illesa. Lo stesso conduttore, che non ha riportato ferite grazie alla cintura di sicurezza e all’air-bag, poche ore dopo ha postato le foto su Facebook raccontando “incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna.” incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna. Posted by Giancarlo Magalli on Friday, January 24, 2020 Il conduttore dei Fatti Vostri è uscito dall’abitacolo da solo e non ha voluto ... tvzap.kataweb

zazoomblog : Incidente stradale per Giancarlo Magalli. Cirillo: Lui è un miracolato - - #Incidente #stradale #Giancarlo - infoitcultura : ‘Vivo per miracolo’: gravissimo incidente per Giancarlo Magalli, auto distrutta [FOTO] - infoitcultura : Incidente stradale a Roma, paura per Giancarlo Magalli: macchina distrutta -