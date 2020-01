Fujifilm X-T200, mirrorless 4K leggera e super accessoriata, in arrivo a febbraio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il prossimo febbraio sbarcherà sul mercato la nuova mirrorless Fujifilm X-T200, con cui il produttore nipponico si rivolge a un pubblico di non professionisti che vogliono comunque un’elevata qualità dei propri scatti. Il nuovo modello succede alla X-T100 del 2018, di cui riprende il sensore CMOS APS-C da 24,2 Mpixel con pulizia Ultra Sonic Vibration. Rispetto alla precedente mirrorless però le novità sono davvero tantissime, a partire dalla capacità di elaborare i dati fino a 3,5 volte più velocemente. Per quanto riguarda le dimensioni, la X-T200 è davvero leggera e compatta, misurando 121 x 83,7 x 55,1 mm con un peso di soli 370 grammi inclusa la batteria e la scheda di memoria). Da un punto di vista funzionale, troviamo invece diversi strumenti utili soprattutto ai non professionisti, come ad esempio lo schermo touch LCD da 3,5 pollici 16:9 orientabile e un’interfaccia ... ilfattoquotidiano

