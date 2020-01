Francia, due casi sospetti del virus

casi di coronavirus sono stati accertati oggi in Francia, a Parigi e a Bordeaux. In particolare,"il paziente di Bordeaux ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per Wuhan "è ospedalizzato da ieri a Bordeaux, in una camera isolata. E' stato in contatto con una decina di persone dal suo arrivo in Francia". L'uomo, di origine cinese, risiede nel dipartimento della Gironda. Del paziente di Parigi.ricoverato all'ospedale Bichat, non si conoscono molti dettagli(Di venerdì 24 gennaio 2020) Il ministro della Sanità francese,Agnes Buzyn, ha confermato che duedi coronasono stati accertati oggi in, a Parigi e a Bordeaux. In particolare,"il paziente di Bordeaux ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per Wuhan "è ospedalizzato da ieri a Bordeaux, in una camera isolata. E' stato in contatto con una decina di persone dal suo arrivo in". L'uomo, di origine cinese, risiede nel dipartimento della Gironda. Del paziente di Parigi.ricoverato all'ospedale Bichat, non si conoscono molti dettagli(Di venerdì 24 gennaio 2020)

