Controlli in Irpinia: fogli di via per quattro persone e due segnalazioni per droga (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i Controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, in divisa ed in borghese, soprattutto durante le ore notturne, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. I Carabinieri della Stazione di Senerchia, durante l’espletamento di tale attività, hanno allontanato con foglio di Via Obbligatorio una coppia romena, lei 30enne e lui 35enne, entrambi residenti in provincia di Salerno e gravati da ... anteprima24

