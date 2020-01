BoB, Best Of Barone: Red Ronnie accoglie Phil Palmer, un monumento nella storia della musica (Di venerdì 24 gennaio 2020) nella seconda clip del BoB, Best Of Barone ammiriamo Phil Palmer, monumento musicale vivente nonché maestro insieme a tante opere d'arte del rock e non solo. Suo è il nome legato a tanti mostri sacri che con il loro genio hanno scritto importanti capitoli della storia della musica. Red Ronnie lo accoglie al Barone Rosso, e la sua presenza durante la puntata del 13 gennaio ci riporta indietro negli anni per riscoprire le nostre origini. Optimagazine era presente come media partner e ha immortalato un momento in cui si è parlato di Eric Clapton, Pino Daniele, Mark Knopfler e Lucio Battisti. Da quest'ultimo è d'uopo partire, in quanto Phil Palmer ha firmato il celebre assolo di chitarra del brano Con Il Nastro Rosa, considerato ancora oggi uno dei più grandi esempi di talento e genio della storia della musica italiana. Una scelta, quella di Phil, che non venne accolta bene dal ... optimaitalia

