Bianca Guaccero incanta su Instagram. E spuntano video segreti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bianca Guaccero lascia senza fiato i suoi fan, condividendo su Instagram una sua foto vintage. Lo scatto in bianco e nero ritrae la presentatrice mentre è al trucco in camerino, probabilmente dietro le quinte di Detto Fatto. Nonostante le indiscrezioni secondo cui lascerà il programma di Rai 2 alla fine della stagione, per iniziare una nuova avventura su Tv8 dove potrebbe incrociare Giovanni Ciacci, la bella Bianca continua a incantare il suo pubblico con queste immagini conturbanti su Instagram. Qui la presentatrice sbatte i suoi occhioni da cerbiatto mentre si sottopone agli ultimi ritocchi di make up. E indossa un abito a sottoveste di cui cade maliziosamente una spallina. I fan non resistono a tanta bellezza e i commenti sono tutti di questo tenore: “Che bella foto! sei splendida”. E poi: “Sei sempre uno spettacolo…Bella è Bravissima…”. I ... dilei

AliMeneghetti : RT @DettoFattoRai2: ?? A Los Angeles alcune star hanno deciso di fare un evento e mettersi in posa per farsi giudicare da @carlagozzi: comme… - lamescolanza : Terroni caput mundi / Bianca Guaccero pronta alla nuova sfida - RaiDue : Siamo volati a Los Angeles con @carlagozzi! ?? Si dice che i #Carloticon arrivino oltreoceano e le star si siano mes… -