Bayern, Rummenigge: «Il mercato non è chiuso. Neuer…» (Di sabato 25 gennaio 2020) Rummenigge ha affrontato il tema mercato dopo l’acquisto di Odriozola: «Il mercato non è chiuso. Neuer può restare» Karl-Heinz Rummenigge ha fatto il punto della situazione in casa Bayern Monaco dopo l’acquisto di Alvaro Odriozola: «Abbiamo deciso di accontentare la volontà del tecnico Hansi Flick nel rinforzare la difesa e di optare per Odriozola». «Siamo felici dell’acquisto e ringraziamo il Real Madrid per l’amichevole cooperazione. Il mercato non è chiuso e Neuer può restare», ha ammesso il dirigente dei bavaresi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

