Australian Open 2020, Fabio Fognini n.11 virtuale del ranking ATP! Top10 nel mirino, le proiezioni verso la sfida con Sandgren (Di venerdì 24 gennaio 2020) Appare destinata a sorridere la classifica di Fabio Fognini al termine degli Australian Open. Il ligure, per la terza volta in carriera agli ottavi di finale nel primo Slam dell’anno (il 2020 si aggiunge al 2014 e al 2018), è infatti già certo di guadagnare 90 punti nel ranking ATP, cosa che per il momento gli vale la posizione numero 11. La nuova classifica virtuale del taggiasco dipende, in particolare, dal fatto che lo spagnolo Roberto Bautista Agut è uscito sconfitto in cinque set dallo scontro con il croato Marin Cilic. Questo ha provocato la discesa di tre posizioni dell’iberico (che difendeva gli ottavi del 2019), della quale si sono avvantaggiati Fognini, il belga David Goffin e il francese Gael Monfils, saliti rispettivamente ai posti 11, 10 e 9. Tutti i tre giocatori citati sono ancora in corsa a Melbourne, in quella che diventa a questo punto una lotta anche per ... oasport

SkySport : ?? #AusOpen ?? #Fognini domina #Pella ? Azzurro agli ottavi #SkyTennis #SkySport #FabioFognini - contribuenti : Tennis: Australian Open, Fognini agli ottavi - GenovaOn : Australian Open, Fognini batte Pella e va agli ottavi -