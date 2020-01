Albero della conoscenza o funghetto dell’evoluzione? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quando è scoccata la scintilla della coscienza? Quella misteriosa consapevolezza del nostro posto nel mondo che ci ha reso sapiens spianando la strada al linguaggio, alle arti e alle religioni? Bella domanda. Probabilmente nel Paleolitico, mentre il nostro cervello esibiva un rapida evoluzione. Ma come è successo? Forse per via della nostra dieta onnivora che, inevitabilmente, un giorno o l’altro deve averci fatto scoprire il potere psicotropo di alcune piante e funghi. E se fosse stata l’assunzione di allucinogeni a catalizzare il processo di autoconsapevolezza che ci ha reso umani? Insomma, se quei primi ominidi coscienti fossero stati anche ebbri di droghe naturali? È l’ipotesi ardita – e con ogni probabilità indimostrabile, ma senza dubbio seducente – che l’etnobotanico Terence McKenna, figura di spicco della controcultura americana, sviluppa nella sua opera più importante, Il cibo ... wired

strisciavetrall : Notiziario Web della Tuscia : VITERBO - SALVA IL TUO ALBERO, L'ASSESSORE CONTARD... - opicorn : Ma invece di far vedere ai vostri figli dei video bruttissimi fatti in computer grafica tarocca e inquietante non p… - Franc_Pon : @kat_prima È la storia della vita di un ragazzino, negli Stati Uniti di tanti anni fa. Ricordo che mi piacque molti… -