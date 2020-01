Aggressione a Martina Nasoni e sua madre: “Grandissimo spavento” (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’ex vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni ha fatto sapere attraverso i social che sarebbe stata aggredita insieme a sua madre da uno sconosciuto. Per fortuna le due si trovavano in un luogo pubblico e pertanto sarebbero riuscite a contattare tempestivamente le forze dell’ordine. Aggressione a Martina Nasoni Un grande spavento per Martina Nasoni e sua madre: l’ex vincitrice del Grande Fratello e la donna sarebbero state aggredite da un perfetto sconosciuto che avrebbe iniziato a minacciarle e a spingerle nella stazione di Terni. Le due donne sarebbero riuscite a mettersi in salvo e ad allertare le forze dell’ordine, che le avrebbero scortate fin dentro il treno. Nonostante lo spavento non ci sarebbero state conseguenze gravi per le due donne, e Martina Nasoni ha scritto un lungo post via social per ringraziare le forze dell’ordine e un ragazzo che ... notizie

