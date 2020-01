Adidas Predator 20 Mutator, le scarpe da calcio per chi ama il controllo del gioco (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ed eccola qui la Adidas Predator 20 Mutator, l'ultima mutazione di una scarpa da calcio immortale, già ai piedi di fenomeni come David Beckham, Zinedine Zidane e Steven Gerrard, e da sempre anche ai piedi di Miralem Pjanic, il centrocampista della Juventus che con Valentina Giacinti, capitano del Milan, ha partecipato al lancio avvenuto ieri a Milano. Miralem Pjanic, Juventus, e Valentina Giacinti, Milan, alla presentazione di Adidas Predator 20 MutatorMatteo OttellaAdidas Predator è la scarpa da calcio che nel 1994 ha riscritto le regole del gioco all'insegna del controllo palla e della precisione di passaggio e tiro («Quello che caratterizza il mio modo di giocare» ha confessato il centrocampista bosniaco) e anche per questa sua ultima evoluzione non mancano i dettagli che faranno felici i giocatori più tecnici. Su tutto Demoskin, la nuova tecnologia ... gqitalia

