Vive in un quartiere povero poi va via | torna dopo tanti anni con 10 000 dollari in

Un bambino, Adam Armstrong era sempre vissuto in un quartiere molto povero a Harrisonburg, in Virginia. Lì si era messo sulla cattiva strada e a soli 18 anni era stato arrestato per spaccio di marijuana. Uscito di galera decise di cambiare vita e di trasferirsi a Baltimora. Iniziò a lavorare a Baltimora nell'ambio dei mutui e molto presto riuscì a diventare molto ricco. A trentacinque anni ha avuto un desiderio: tornare nel suo quartiere e portare regali a quei bambini poveri e sfortunati. E così ha fatto: ha portato tantissimi regali. Chi era li presente ha raccontato: "Non si trattava semplicemente di piccoli animali di peluche, stava regalando biciclette, macchine telecomandate, vere bambole Barbie, non le imitazioni delle Barbie … Non ha saltato nessun bambino, ci ha davvero messo il cuore". Adam ha commentato così ciò che ha fatto: "I bambini sono così

