Uomini e Donne oggi, Roberta Di Padua choc: “Armando, ti distruggo!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Armando Incarnato fa arrabbiare Roberta Di Padua a Uomini e Donne Over: il botta e risposta E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata incentrata quasi interamente su Armando Incarnato e la sua ex fidanzata. Difatti il cavaliere ha portato oggi a Uomini e Donne Over quest’ultima per dimostrare che le segnalazioni arrivate su una loro presunta relazione clandestina sarebbero false. Tuttavia le loro spiegazioni non hanno convinto praticamente nessuno in studio. E ad attaccare maggiormente l’uomo è stata Roberta Di Padua. Il cavaliere Armando però non c’è stato a subire passivamente queste critiche, consigliandole di pensare maggiormente con chi ha passato il Natale e il Capodanno. A quel punto la donna è andata su tutte le furie: “Guarda non nominare il Natale e non nominare la mia famiglia perchè ti distruggo ... lanostratv

matteosalvinimi : Guardate che folla stupenda stamattina per la Lega a Serra San Bruno, in Calabria!!! Domenica si vota e finalmente… - elenabonetti : Oggi un altro soffitto di cristallo si è infranto. La #Grecia ha eletto Ekaterini Sakellaropoulou Presidente della… - matteosalvinimi : Qui Modena, insieme a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, troppo spesso dimenticati da un governo impegnato… -