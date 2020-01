Treofan, riunione a Confindustria: sindacati dicono no ai licenziamenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Confindustria Salerno, una riunione tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, così come previsto dalla procedura di consultazione dopo l’avvio del licenziamento collettivo da parte della proprietà di Treofan Italy Battipaglia. Per i lavoratori erano presenti la RSA, Filctem Cgil Salerno, Femca CISL Salerno, Uiltec Uil Salerno, UGL chimici Salerno e una delegazione di dipendenti. Per l’azienda gli avvocati, Marcovecchio, Salonia e hr specialist Italy dott.ssa Mancino. Ad accoglierli, nella sede Via Madonna di Fatima, in rappresentanza dell’associazione degli industriali, il funzionario che segue le vertenze di lavoro Giuseppe Baselice. Le organizzazioni sindacali hanno ritenuto nulle e contraddittorie le motivazioni poste alla base della riattivazione della procedura di licenziamento ... anteprima24

