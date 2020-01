Tennistavolo, l’Italia maschile perde per 2-3 col Belgio nel Preolimpico 2020 di Gondomar e dice addio a Tokyo (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Italia maschile esce sconfitta dal Preolimpico di Tennistavolo di Gondomar, in Portogallo, che oggi ha visto gli azzurri impegnati nei sedicesimi di finale: a privare la squadra italiana del sogno chiamato Tokyo 2020 è il Belgio, uscito vincitore per 3-2 al termine di una battaglia sportiva tiratissima, decisa al quinto set dell’incontro decisivo. La sfida era iniziata bene, con Mihai Bobocica e Leonardo Mutti capaci di battere per 3-0 nel doppio Martin Allegro e Florent Lambiet, ma Niagol Stoyanov ha poi ceduto per 0-3 a Cedric Nuytinck. L’Italia è tornata a condurre grazie al successo per 3-1 di Mihai Bobocica su Florent Lambiet, ma Niagol Stoyanov è stato superato per 2-3 da Martin Allegro. Nella sfida decisiva Leonardo Mutti ha lottato, ma alla fine Cedric Nuytinck si è imposto per 2-3. Torneo maschile di qualificazione olimpica – Sedicesimi Italia-Belgio ... oasport

