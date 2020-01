Sit Logistics (gruppo Smet) entra in Alis (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Con grande orgoglio annunciamo oggi l’ingresso in Alis di SIT Logistics SpA, azienda italiana di scala internazionale operante nella logistica integrata e nel trasporto intermodale, settori nei quali la nostra Associazione si sta dimostrando sempre più un valido e concreto punto di riferimento per tutte le aziende del comparto”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’adesione all’Associazione della società Sit Logistics (gruppo Smet), operatore di logistica integrata e di trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo attivo sul mercato nazionale nonché sulle principali direttrici internazionali. Sit Logistics, con 650 automezzi pesanti e oltre 1.300 semirimorchi, offre un parco veicolare moderno, funzionale alle necessità derivanti dalle diverse modalità di trasporto ed in gran parte fornito di sistemi satellitari e applicazioni digitali. “Sit Logistics è in grado di ... ildenaro

