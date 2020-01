Scoppia un caso al Milan: calciatore chiede di non essere convocato e vuole andare via [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fiducia ritrovata in casa Milan, il club rossonero è reduce da tre vittorie consecutive ed è tornato grande entusiamso anche per merito dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è preso sulle spalle il club rossonero per personalità ma anche per un aspetto tecnico, nel frattempo la dirigenza è molto attiva sul fronte calciomercato con l’intenzione di chiudere al meglio la sessione invernale e regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Pioli. Nel frattempo Scoppia un caso al Milan, Lucas Paquetà non è stato convocato per la gara di domani sera contro il Brescia perche’ “poco sereno”, il brasiliano si è allenato regolarmente con la squadra ma ha chiesto all’allenatore di non essere incluso nella lista dei convocati. Paquetà è reduce da una serie di panchine consecutive e nelle ultime ore aveva svolto degli esami per un lieve ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Scoppia un caso al #Milan: calciatore chiede di non essere convocato e vuole andare via [NOME e DETTAGLI] - - DinoIlgrande : Narni, animali senza cibo al canile di Schifanoia: Scoppia il caso - Cronache24 - TommyBrain : RT @AncoraFischia: #Francia, scoppia il caso delle violenze della polizia -