Romano Prodi a TPI: “Salvini è straordinario nella comunicazione. Ma non parla alle piazze, urla” (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Romano Prodi a TPI: “Salvini è straordinario nella comunicazione. Ma non parla alle piazze, urla” Sul leader leghista: “Matteo Salvini non parla alle piazze, urla alle piazze. È straordinario nella comunicazione con i media”. L’unico modo per sconfiggere il populismo è tornare a far credere le persone nella politica e nelle misure che vengono intraprese, facendo credere loro che siano quelle giuste, dice Prodi. L’ex premier parla anche di Libia e Iran. E in politica estera intravede uno spiraglio di luce per l’Europa come entità politica coesa, ma anche per una partnership geopolitica tra Francia e Italia dopo anni di divisioni e astio. Qui l’intervista integrale . Leggi anche: Il sindaco, il governatore e l’ex premier: lo speciale di TPI a tre giorni dal voto in Emilia Romagna Viaggio elettorale in Emilia-Romagna alla vigilia del voto che può cambiare ... tpi

