Perché dovresti disabilitare il Centro di controllo con iPhone bloccato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sul tuo iPhone o iPad dovresti disabilitare il Centro di controllo quando il dispositivo è bloccato e il motivo è facilmente intuibile, per motivi di sicurezza.Il Centro di controllo fornisce un accesso immediato ad una serie di funzionalità dei dispositivi Apple, una comodità assoluta per gli utilizzatori, ma anche per un eventuale ladro che potrebbe immediatamente disattivare rete dati, bluetooth e a tutte quelle che possono essere state aggiunte.Per impostazione predefinita Apple ha deciso di renderlo accessibile anche con iPhone e iPad bloccati. Quindi, vediamo come poter disattivare questa funzione per una maggiore sicurezza del tuo amato device.Ti potrebbe interessare: Come personalizzare iPhone 11 Pro e Pro MaxCome disabilitare il Centro di controllo nella schermata di bloccoCerto, l’operazione che ora andremo a vedere è del tutto inutile nel caso il ladro del tuo ... pantareinews

violentstormx : Ma tu perché ti metti in mezzo quando non dovresti proprio parlare scusami? - aaljice : @aanniescorner no semplicemente perché so di chi stai parlando e proprio non ti entra in testa che dovrebbe essere… - andrecederfeld : @akilsauvage - il virus andando al ristorante, allora non dovresti uscire di casa, perché come ci sono cinesi o via… -