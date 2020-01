Per gli scienziati atomici l'orologio dell'Apocalisse è a "solo" 100 secondi dalla catastrofe (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mondo non è mai stato così vicino alla catastrofe. I rischi di guerra nucleare, i danni del cambiamento climatico e i pericoli della cyber-disinformazione hanno convinto gli scienziati atomici che mantengono il “Doomsday Clock” a spostare le lancette dell’orologio dell’Apocalisse in avanti di 20 secondi, ad appena 100 secondi dalla mezzanotte.Una decisione che segnala come una situazione peggiore oggi di quanto non lo fosse all’apice della Guerra Fredda.A lanciare l’allarme è il Bollettino degli scienziati atomici, gruppo di esperti fondato nel 1945 che prende in considerazione un insieme di minacce. Lo spostamento in avanti - spiegano gli esperti - “mette in evidenza la necessità di un’azione perché ormai l’orologio dell’Apocalisse parla di secondi, neanche più di ... huffingtonpost

matteosalvinimi : 'Con Lucia Borgonzoni valgono gli insulti sessisti, perché è una donna leghista' In 2 minuti Porro smonta la doppia… - Inter : ?? | COMPLEANNO Una persona per bene, un allenatore a cui sono legati ricordi indelebili e fortemente interisti. A… - ignaziocorrao : Ho una proposta da farvi per rispondere alle pagliacciate del #cazzaroverde. Perché non andiamo a suonare ai campan… -