Nintendo Switch Pro arriverà prima della fine del 2020?

Le voci sul possibile Nintendo Switch Pro si susseguono da qualche tempo e più recentemente, Digitimes ha affermato che una nuova console Nintendo Switch "entrerà in produzione nel primo trimestre del 2020", con un'edizione Pro che probabilmente arriverà prima della fine dell'anno. Il sito Web non ha fornito dettagli sulle specifiche o se questa sarà una console riprogettata.Tuttavia, secondo una nuova voce attualmente in circolazione, puntualmente evidenziata da Wccftech, è improbabile che un nuovo Nintendo Switch arrivi prima della fine dell'anno. Un nuovo Switch "Pro" sarebbe presumibilmente in fase di sviluppo e si baserebbe sull'architettura NVIDIA Volta. NVIDIA ha annunciato l'architettura a 12 nm nel 2017, ma ha sempre lanciato GPU Tesla e Titan prima di passare all'architettura Turing, presto sostituita da Ampere.Si dice che Nintendo e NVIDIA stiano lavorando su un chip

