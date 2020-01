Luì e Sofì di Me contro Te | l’appello della bimba malata | ‘Vorrei giocare con voi’

Avellino - bambina grave al Moscati : "Voglio incontrare Luì e Sofì per sconfiggere il mio signor "S"" : Giovanna, 7 anni, lotta contro un male terribile. E' fan della coppia protagonista del film "Me contro Te" e ha scritto una lettera-appello: "Non posso più andare al cinema, venitemi a trovare"

Sofì e Luì - da Partinico a star del cinema - incassi milionari per “Me contro te” (VIDEO) : Il film di Luigi Calagna e Sofia Scalia, alias Sofì e Luì, ha incassato oltre 6.2 milioni di euro in soli cinque giorni. “Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S” è un vero successo che ha avanzato a grande passo nella classifica del box office italiano attestandosi al primo posto e superando Checco Zalone. A questo punto è verosimile che il film punti ai dieci milioni entro la fine del prossimo weekend. Da Partinico a Youtube fino al ...

Me contro Te : Luì e Sofì - chi sono i protagonisti del film? : I protagonisti di Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S. sono diventati i beniamini dei bambini con il loro canale Youtube e adesso stanno avendo successo al cinema; ecco chi sono Luì e Sofì. Il 17 gennaio è uscito nelle sale Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S, una commedia che sta portando al cinema migliaia di giovanissimi: se non avete idea di chi sono Luì e Sofì, i protagonisti di questo film, è arrivato il momento di ...

Me contro Te - Luì e Sofì al cinema : "Sarebbe bello fare un musical!" : Intervista video a Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, al cinema dal 17 gennaio con il loro primo film, La vendetta del signor S. Sono entrambi ventenni, nati a Palermo, amano la musica e raccontare storie: Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, hanno conquistato schiere di piccoli fan grazie ai loro video su YouTube, che pubblicano sul canale Me contro Te, che conta 4 milioni e mezzo di iscritti. Dopo un programma tv, un libro in cui ...

