LIVE Nadal-Delbonis 6-3 7-6 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: match in discesa ora per lo spagnolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottima discesa a rete di Delbonis che chiude con la volée. 0-30 Vincente di rovescio di Nadal. 0-15 Errore di dritto dell’argentino. GAME Nadal (6-3 7-6 4-1) – Gran dritto incrociato di Nadal, sempre più vicino al terzo turno degli Australian Open. 40-30 Delbonis infila Nadal con il passante. 40-15 Prima esterna incisiva per Nadal, che poi ha tutto il campo spalancato per chiudere il punto in ciabatte. 30-15 Bel rovescio lungolinea di Delbonis, che ha il merito di essere sempre rimasto mentalmente in partita. 30-0 Out il rovescio incrociato dell’argentino. 15-0 Errore di dritto di Delbonis. BREAK Nadal (6-3 7-6 3-1) – Primo break del terzo set per Nadal. Ora il match è in grande discesa per lo spagnolo. 0-40 Delbonis stecca con il dritto. Tre palle break per il maiorchino. 0-30 In difficoltà Delbonis sulla ... oasport

