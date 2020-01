Inzaghi e quel conto aperto con il Tombolato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cittadella-Benevento può ormai considerarsi un ‘classico’ dell’ultimo biennio. Sette sfide tra campionato, play off, coppa Italia e amichevoli: sei vittorie giallorosse e una veneta, che resta però quella più importante poiché coincide con il passaggio del turno negli ultimi play off. All’epoca in panchina non c’era Inzaghi, che ha avuto modo di affrontare gli uomini di Venturato nel girone di andata in occasione del 4-1 interno del Ciro Vigorito. quel poker segnò il terzo precedente del tecnico piacentino con i granata, nonché il primo, chiaramente, nelle vesti di allenatore del Benevento. Inzaghi tornerà al Tombolato dopo 823 giorni. Nell’unico precedente in trasferta perse 2-1 quando era alla guida del Venezia, al termine di un derby nervoso e ricco di occasioni da gol. I lagunari, in quella ... anteprima24

