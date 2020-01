Incendio in casa a Lucca: 14enne muore, papà ustionato e la madre ha un incidente mentre corre da loro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lucca, Incendio in casa: muore 14enne, padre ustionato. La madre si schianta in auto per correre da loro Una famiglia distrutta. A Borgo a Mazzano (Lucca) nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio è divampato un Incendio in una casa colonica bifamiliare. Nell’Incendio ha perso la vita Giulia Salotti, 14 anni, studentessa. Il padre, nel tentativo di salvare la figlia è rimasto ustionato e la madre ha avuto un incidente in auto per correre da loro. L’incidente nella palazzina è avvenuto alle 2,30 circa. Le cause dell’Incendio sono ancora ignote, sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del comando di Lucca incaricati di formulare una relazione tecnica per individuare i motivi del rogo. L’immobile per il momento è stato sottoposto a sequestro su disposizione del procuratore di turno. Il cadavere della 14enne è stato ritrovato in una stanza al ... tpi

