In volo sopra la Catalogna devastata dalla tempesta Gloria (Di giovedì 23 gennaio 2020) Barcellona, 23 gen. (askanews) – In volo sulla Catalogna devastata dalla tempesta Gloria. Queste immagini, girate durante un sopralluogo del premier spagnolo Pedro Sanchez mostrano i danni provocati nel Sud della Spagna dal maltempo, che ha sferzato con pioggia, freddo e anche neve la zona orientale del Paese uccidendo 10 persone. “I cambiamenti climatici si intensificano e aggravano gli effetti di questi fenomeni meteorologici. Cosa significa? Che tutte le amministrazioni devono riflettere su coem concentrare tutte le nostre risorse economiche e tutte le politiche pubbliche sul cambiamento climatico”. La tempesta ha colpito anche i Pirenei francesi, seppur con minore intensità. Le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni per sicurezza sono comqunque migliaia. notizie

Disastro aereo - precipitato veli volo King Air 100 decollato da Guasipati : nessuno è sopravvissuto : La torre di controllo ha perso i contatti con un aereo leggero decollato da Guasipati . Poco dopo ritrovati i rottami, sono morte nove persone E’ una tragedia con almeno nove vittime quella che si è consumata in Venezuela in seguito ad un Disastro aereo . L’incidente si è verificato dopo il decollo dall’aeroporto di Guasipati , nello […] L'articolo Disastro aereo , precipitato velivolo King Air 100 decollato da Guasipati : ...

Zip line : in volo sopra la Stazione Centrale a 14 metri da terra : Il Milano Super Christmas si fa adrenalinico. Dopo l’accensione rock dell’albero in Piazza Duomo, giunge in Piazza Duca d’Aosta la “zip line”; questo doppio cavo d’acciaio si estende per 140 metri sopra il piazzale della Stazione di Milano Centrale, collegandone due grattacieli. A chi fosse desideroso di qualche brivido in più, sarà possibile lanciarsi da 14 metri di altezza con un’imbragatura e ...

