Il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo | Sarcina | “Ad Amici li lasciai fuori

Francesco Sarcina spiega il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo 2020 ricordando una vecchia sfida di Amici di Maria De Filippi che si trovò a giudicare (da esterno) nel 2014. La sfida in questione coinvolgeva i Dear Jack (formazione con Alessio Bernabei), titolare del programma, e gli sfidanti Canova. Si è conclusa con la vittoria dei Dear Jack e la conseguente eliminazione dei Canova che non hanno quindi avuto la possibilità di accedere al talent show. Il duetto de Le Vibrazioni con i Canova a Sanremo 2020 La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è quella dedicata alle Cover. In occasione dei 70 anni della kermesse canora, le Cover dei Campioni sono state scelte tra le canzoni che hanno fatto la storia del Festival, brani in gara o brani presentati dagli ospiti che in qualche modo hanno influito sulle 69 edizioni già all'attivo per il Festival di Sanremo.

