I retroscena di Blogo | doppio appuntamento con il Grande fratello vip 4 per tutta la serie

Doveva essere solo un esperimento per le prime settimane, quello cioè che vedeva la messa in onda del Grande fratello vip 4 per due sere a settimana. Lo abbiamo visto in onda dapprima il mercoledì e il venerdì e da questa settimana di lunedì e di venerdì. Ebbene l'esperimento è riuscito e i risultati di ascolto, anche contro la vera Grande novità televisiva di questo inizio anno, ovvero Il cantante mascherato su Rai1, hanno convinto Canale 5 a proseguire la messa in onda anche nella serata del venerdì, oltre che a quella canonica del lunedì.

