I Radiohead rilasciano tutta la loro musica gratis, e non solo! (Di giovedì 23 gennaio 2020) La celebre band britannica ha deciso di rilasciare tutta la propria musica e le altre opere gratis, attraverso la Radiohead Public Library. I Radiohead hanno trasformato il loro sito ufficiale nella Radiohead Public Library. In pratica una collezione gratuita e completa di tutto il loro lavoro: musica, video, artwork, merchandise e così via. Fra l'altro la band ha deciso di includere nel "regalo", oltre alla produzione regolare, anche alcune registrazioni rare, alcuni pezzi introvabili e altri gioiellini per i fan di tutto il mondo. Chi sono i Radiohead? Anche se è quasi impossibile non conoscerli, si tratta di una band inglese di rock alternativo e musica sperimentale. Hanno all'attivo alcune hit globali come Creep e Karma police, ma sono celebri soprattutto per avere una fanbase solidissima ed estremamente fedele. Ma soprattutto, come molti ...

