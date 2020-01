Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara su Instagram: "Sei andata oltre" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip una scoppia è già scoppiata? Pare proprio che Barbara Eboli, la compagna di Licia Nunez, abbia deciso di lasciare la fidanzata attraverso Instagram. Stanca dei racconti su Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Barbara avrebbe deciso di mettere un punto sulla storia con la concorrente del reality di Canale 5. Ecco cosa ha scritto sui suoi social: "Da quando sei entrata nella casa del GF non è stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre... ora sono stanco e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso". La storia tra Licia Nunez e Barbara Eboli andava avanti da due anni, ma il cuore dell'attrice sembra essere ancora occupato da Imma Battaglia (la ... blogo

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -