Governo, Conte non va a Davos: resta a Roma per riunioni su “dossier urgenti”. Alle 21 cdm sulle nomine nelle agenzie fiscali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non andrà a Davos, dove Alle 16 era in agenda il suo intervento al World economic Forum. Il premier resta a Roma, dove stasera Alle 21 è in programma un consiglio dei ministri che dovrebbe esaminare il dossier delle nomine nelle agenzie fiscali,-Entrate, Dogane e Demanio, rimaste senza vertici. E forse, come fuori sacco, anche il decreto sul taglio del cuneo. Alle Entrate dovrebbe arrivare, come da anticipazioni, Ernesto Maria Ruffini -commercialista ritenuto vicino a Matteo Renzi che l’Agenzia l’ha già guidata fino al 2018 – Alle Dogane Antonio Agostini e al Demanio Marcello Minenna, responsabile dell’ufficio Analisi quantitativa e innovazione finanziaria della Consob ed ex assessore al Bilancio nella giunta Raggi. In realtà nell’agenda di Conte l’appuntamento svizzero non era mai apparso ufficialmente: la sua ... ilfattoquotidiano

s_parisi : #DiMaio si è dimesso. Il capo del maggiore partito della coalizione di Governo lascia e non succede nulla. Zingaret… - EGardini : E lo ribadisco convintamente! #ElezioniSubito ???? ??? #VotaFDI - matteosalvinimi : Il governo Conte-Pd-5Stelle-Renzi fa sempre peggio: il 26 gennaio vinciamo in Emilia-Romagna e Calabria, e poi li mandiamo a casa. -