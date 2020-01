Giovanni Stroppa, una nascita strana: addio e ritorno al calcio, smise di tifare Juve per colpa di Platini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giovanni Stroppa è stato un centrocampista talentuoso. Nato il 24 gennaio 1968 da una famiglia di contadini, Stroppa compie oggi 52 anni. La sua venuta al mondo è particolare: “Il giorno in cui sono nato mio padre era fuori a governare le mucche o a tagliare l’erba e non riuscì ad accompagnare mia madre in ospedale per partorire. Fu così che nacqui in una cascina“. Inizia a giocare nelle giovanili del Mulazzano, poi fa un provino con l’Inter. L’allora presidente nerazzurro Ivanoe Fraizzoli era fratello di sua nonna. L’Inter non si fa più sentire e allora sceglie il Milan. Stroppa simpatizzava in realtà per la Juve: “Quando Michel Platini ha smesso di giocare, io ho smesso di essere Juventino”. Bufera su Paolo Bonolis: “c’è il regolamento a favore della Juventus”, tifosi bianconeri furiosi I dirigenti del Milan dovevano andare a prenderlo a casa e ... calcioweb.eu

