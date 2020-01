Eriksen all’Inter, svolta di mercato possibile: l’intermediario arriva a Milano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Christian Eriksen è ancora una volta il protagonista delle ultime notizie di calciomercato sull'Inter. La trattativa per cercare di portare a Milano già a gennaio il centrocampista danese in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham potrebbe essere arrivata al punto di svolta. In giornata è atteso nel capoluogo lombardo un intermediario che proverà a facilitare il compito dell'agente di Eriksen che a Londra parlerà direttamente con il club inglese. Il tutto evidenziando ancora una volta la volontà del ragazzo che si è già esposto in prima persona per approdare subito alla corte dell'Inter. fanpage

