Emilia-Romagna e Calabria: sistemi elettorali a confronto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio si vota in Emilia-Romagna e Calabria: due regioni italiane con due sistemi elettorali diversi, a partire dalla possibilità di voto disgiunto, che c’è nella regione dove si sfidano Bonaccini e Borgonzoni ma non c’è in quella in cui si incontrano Santelli e Callipo. Il Mattino oggi riepiloga le peculiarità dei due sistemi a confronto: Nel concreto, l’elettore dei Cinquestelle sa sia in Calabria sia in Emilia Romagna che il proprio candidato presidente non ha possibilità di vincere e perciò potrebbe essere tentato dal votare il simbolo M5S ed eleggere, anche con le preferenze, i propri candidati e però nello stesso tempo grazie al voto disgiunto scegliere il presidente più gradito (o meno sgradito, il che è lo stesso) tra Centrosinistra e Centrodestra. Questa opzione è esplicitamente prevista nel sistema elettorale dell’Emilia Romagna mentre è vietata in ... nextquotidiano

