Donne al volante non fa più rima con pericolo costante (Di giovedì 23 gennaio 2020) In base all’ultima indagine effettuata in Belgio dal Vias Institute e pubblicata dal magazine francese AutoPlus, il vecchio detto “Donne al volante, pericolo costante” viene smentito da statistiche che dimostrano il contrario. Meno incidenti, meno multe e meno abuso di alcol per le Donne alla guida. Le Donne sono meno colpite in caso di incidente In generale, a prescindere che siano conducenti, passeggeri o pedoni, le Donne rappresentano il 43% delle vittime di incidenti stradali (morte o ferite), percentuale che scende al 37% se si considerano solo le Donne guidatrici. Se invece si prendono in considerazione i passeggeri Donne uccisi o feriti, la percentuale sale al 62%: statistica che si spiega col fatto che è quasi sempre un uomo a mettersi al volante quando ci sono più persone a bordo. Il 44% delle Donne coinvolte in incidenti ha conseguenze lievi, il 23% viene ha ferite gravi e il ... ilfattoquotidiano

