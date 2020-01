Discovering Simo: Simona Ventura approda nel sabato mattina di Real Time (Di giovedì 23 gennaio 2020) Discovering Simo Rai, Sky, Fox, La7, Mediaset, nel lungo peregrinare degli ultimi anni a Simona Ventura mancava solo Discovery. Ora non più, però, perchè la vulcanica conduttrice sta per approdare su Real Time. Non paga dell’impegno settimanale su Rai2, con lo sfortunato show La Settimana Ventura, Simona ha confezionato, per il canale di Federico Fashion Style e Donna Imma Polese, uno show interamente incentrato su di lei. sabato 25 gennaio, alle 11.00, al via Discovering Simo, nuovo programma per dare ai telespettatori la possibilità di conoscere la conduttrice a 360 gradi. Un racconto in salsa Reality – in onda per 3 settimane – che permetterà alla donna sia di svelare aneddoti privati familiari sia di toccare con mano le storie delle persone più sfortunate. Nel secondo episodio – i primi due appuntamenti sono già disponibili sul servizio a pagamento DPlus -, ... davidemaggio

