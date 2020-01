Catania. Tragico incidente stradale, Giusy muore dopo 4 mesi di coma: aveva solo 19 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il sinistro si è verificato il 4 settembre nel corso di un violento temporale e per tutto questo tempo la ragazza è rimasta ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non si è mai ripresa e alla fine è spirata. Una tragedia che ha colpito duramente amici e parenti della giovanissima. fanpage

NewSicilia : L'incidente si sarebbe verificato in maniera autonoma. #Catania #Caltagirone #Incidente #Morte #Newsicilia -