Capra ha il volto “umano”, viene considerata “un avatar di Dio” e venerata. Ma la spiegazione è un’altra (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una Capra dal volto umano. Le foto stanno facendo il giro dei social e sono state pubblicate su parecchi tabloid. Nel villaggio di Nimodia, in Rahjastan, India, vive, a dire il vero con una certa fatica, una piccola capretta nera. La particolarità somatica è che il suo muso somiglia notevolmente al volto di un essere umano. Il proprietario, Mukeshji Prajapap, ha raccontato su Facebook che gli abitanti del villaggio dopo un’iniziale diffidenza hanno cominciato a venerare l’animale definendolo un “avatar di Dio”. Le immagini che circolano, a dire il vero, appaiono non proprio chiarissime, anzi qua e la in rete qualche buontempone ha ritoccato l’evidente malformazione della povera capretta disegnando addirittura iride e pupille umane. Tanto che esiste anche un video di un’associazione animalista dove, mentre scorrono le foto della Capra dal volto umano, una voce narrante spiega che molto ... ilfattoquotidiano

