Calciomercato Inter, Lazaro saluta: fissate visite mediche col Newcastle (Di giovedì 23 gennaio 2020) Valentino Lazaro è vicinissimo ad approdare al Newcastle: battuta la concorrenza del Lipsia per l’esterno austriaco Valentino Lazaro è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Newcastle. Come riporta Gianluca Di Marzio il club inglese ha battuto la concorrenza del Lipsia e ha effettuato oggi il sorpasso decisivo. L’austriaco si trasferirà in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 23.5 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lazaro atterrerà domani in Inghilterra per sostenere le visite mediche con le Magpies. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

