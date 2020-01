Bollo auto 2020, il "festival" degli sconti (ma non per tutti): a chi spettano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel 2020 ci sono novità sul metodo di pagamento, ma anche sconti sul Bollo auto. Una buona notizia per (alcuni)... today

federmetano : #Bollo #auto 2020 per #autoveicoli a #metano. Una raccolta per automobilisti in possesso di #Auto a metano… - infoiteconomia : Cosa cambia per il bollo auto nel 2020: modalità di pagamento e sconti - infoiteconomia : Come cambia il bollo auto: le novità 2020 per il pagamento della tassa sull'automobile -