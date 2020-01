VIDEO Roger Federer, Austrlian Open 2020: “Sono molto contento, il lavoro sta pagando” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roger Federer vince senza problemi in tre set contro Filip Krajinovic e accede così al terzo turno, dove affronterà l’australiano John Millman. Il sei volte campione dello Slam oceanico chiude dopo un’ora e trentadue minuti di gioco con il punteggio di 6-1 6-4 6-1: un dominio totale nel primo e nel terzo set, mentre durante il secondo parziale lo svizzero riesce a sopperire a qualche difficoltà approfittando della timidezza del serbo. Nell’intervista post match il campione svizzero ha dichiarato: “Sono molto felice, ottimo avvio di stagione, sono molto rilassato in campo, mi sono allenato duramente e il lavoro sta pagando“. Federer scherza e strappa un sorriso al pubblico, alla domanda se fosse dispiaciuto per Krajinovic visto il dominio totale del numero tre del mondo: “Si a dire il vero, 6-1 4-0 non era il risultato giusto. Mi ha aiutato il fatto che il primo ... oasport

